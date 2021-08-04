Паразитів діставали з очей: у Києві зафіксували випадки рідкісного захворювання

Київські лікарі зафіксували з початку 2021 року 3 випадки зараження гельмінтами, які живуть під шкірою людей. Рідкісне паразитарне захворювання спричиняють гельмінти роду Dirofilaria, які переносяться звичайними комарами.

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ зазначили, що всі випадки дирофіляріозу зафіксували на Лівому березі столиці. Двоє пацієнтів звернулися до медиків у Дарницькому районі та ще один – у Дніпровському.

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Людина заражується при укусі інфікованим комаром, є випадковим хазяїном. Як правило в організм людини паразитує лише одна особина гельмінта.

Боротися з цими паразитами можна лише хірургічним шляхом

Згідно з офіційними даними, у двох випадках лікарям довелося видаляти гельмінтів з району лівого ока хворих. Ще одному пацієнтові пощастило більше – паразит оселився у його руці.

Медики витягли гельмінтів 7, 11 та 12 сантиметрів.

Потерпілим рекомендували специфічне та симптоматичне лікування зі спостереженням у лікарів протягом року.

Якими бувають симптоми дирофіляріозу

Відрізнити захворювання від інших досить легко, оскільки пацієнти скаржаться на ворушіння під шкірою. Крім того, у місці, де оселився гельмінт, з'являються набряк та почервоніння.

Паразит може мігрувати під шкірою. За добу він може переміститися на 30 сантиметрів.

З моменту безпосереднього укусу людини зараженим комаром до утворення пухлини може пройти від 1 місяця до 2 років.



Як вберегтися від дирофіляріозу / Ілюстрація "Вечірнього Києва"