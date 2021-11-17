У Києві засудили пару, яка знімала відео для PornHub на пляжі

У Києві оголосили вирок чоловіку та жінці, які знімали порноролики на пляжі столичної Оболоні. Спершу парі присудили три роки ув'язнення, втім потім вердикт таки пом'якшили. Про курйозний інцидент стало відомо 17 листопада.

Актори-любителі фільмів для дорослих постали перед судом, оскільки в Україні не декриміналізована стаття Кримінального кодексу про покарання за порнографію.

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Рятувались від безробіття, як могли

Обоє підсудних не мали роботи, тому вирішили підзаробити на життя зйомками у порно. Протягом 2020 року вони зняли шість відео. Локацією для одного із них пара обрала пляж "Африка" на Оболоні.

Відбулися штрафом

Спершу судді вирішили ув'язнити чоловіка і жінку на три роки. Втім, згодом до уваги взяли їх щиросердне розкаяння і замінили покарання на більш лояльне – один рік умовно та сплата 4 413 гривень за процесуальні витрати. Ба більше – "порнозіркам" місцевого масштабу навіть повернули вилучене відеообладнання.

Текст публікації телеканалу "Київ":

Здобули! У Києві суд оголосив вирок парі, яка зняла порно на пляжі на Оболоні. Ви знали, що за це садять у в'язницю? В Україні досі не декриміналізована стаття Кримінального кодексу про покарання за порнографію.

За 2020 рік безробітне подружжя зняло та залило на PornHub 6 роликів. При цьому вони навіть встигли зняти одне відео на пляжі "Африка" на Оболоні.

Спочатку парі дали 3 роки ув'язнення. Проте, зважаючи на щиросердне розкаяння, суд скасував цей вирок, замінивши його на 1 рік умовно та сплату процесуальних витрат у розмірі 4 413 гривень. "Акторам" навіть повернули усе їх обладнання. Добре, що за перегляд поки не садять.