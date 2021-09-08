У Києві жінка знімала свою 5-річну дочку в порно

28-річна жінка впродовж 2017 – 2019 років знімала свою малолітню дочку в порно і викладала це в інтернет. На момент початку злочину дитині було 5 років. Правоохоронці затримали зловмисницю і вилучили порноматеріали.

Матері оголосили підозру ще в листопаді 2020 року. Наразі досудове розслідування завершили, а справу скерували до суду 8 вересня.

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Знімала на телефон

Жінка 2 роки вчиняла розпусні дії щодо своєї дочки.

На момент початку злочину дитині було всього 5 років.

Зловмисниця знімала все на камеру та розповсюджувала. Усі записи мати дитини зберігала вдома.

Поліцейські під час обшуків знайшли мобільний телефон і флешку, де були порновідео та фото з дитиною.

Правоохоронці вилучили матеріали, щоб жінка не встигла їх викласти в інтернет.

Що загрожує зловмисниці

Мати дівчинки оголосили підозру за статтею "вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, виготовлення фото та відео, поширення матеріалів". Їй може загрожувати ув'язнення терміном до 10 років.

Досудове розслідування здійснювала Деснянська окружна прокуратура. Зараз матеріали та акт обвинувачення направили до суду.

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