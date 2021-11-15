У Києві зіштовхнулись одразу 5 авто: відео з місця ДТП

На Володимирській у Києві сталася масштабна ДТП. Там зіштовхнулись 5 автівок. Про постраждалих поки що не мовиться.

Аварія сталася біля Київського національного університету. Автівки зіштовхнулися близько 10:30 15 листопада.

Зверніть увагу Гра наввипередки: легковик влетів у київську маршрутку, є постраждалі

Деталі ДТП

Один з автомобілів, ймовірно, вже не підлягає ремонту, адже дуже пошкодився. На місці наразі працюють поліція, медики та пожежники.



У Києві сталася масштабна ДТП / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За даними з фейсбуку dtp.kiev.ua, один з водіїв влетів одразу в три автівки. На Володимирську приїхали дві карети швидкої допомоги.



На Володимирській зіштовхнулись одразу 5 авто / Фото Валентини поліщук, 24 канал

На місці працюють медики, рятувальники та поліція / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Поліція наразі з'ясовує причину й обставини аварії. Офіційного коментаря правоохоронці ще не надали.