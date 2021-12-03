У Києві зменшиться оплата за тепло для мешканців будинків з ОСББ

Київрада ухвалила рішення, яке дозволить зменшити тарифи на тепло у 2021 – 2022 році для деяких категорій містян. Цього вдалося домогтися 2 грудня завдяки голосам 75 депутатів.

Здебільшого йдеться про людей, які створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, але досі не уклали договори про надання комунальних послуг, як це передбачено законом.

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Крім того, у Києві досі є будинки, де не створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а забудовники не передали їх мережі Київтеплоенерго і місту на баланс.

Часто таку схему забудовники провертають спеціально, аби змусити людей користуватися послугами своєї кишенькової житлово-експлуатаційної контори і переплачувати набагато дорожче.

Вони умисно прокладають труби з істотними порушеннями, подають документи до Київтеплоенерго, а там їх не приймають.

Зрештою мешканці будинку стають заручниками ситуації й у них лишається невеликий вибір: або об'єднуватися і виправляти все мільйонами із власних кишень, або залишатися у підпорядкуванні забудовника.

Ще одна проблемна категорія – це згадані вище будинки, які створили об'єднання співвласників, але так і не уклали договори з Київтеплоенерго.

За рік вартість опалення для них зросла на 445,11 – 727,13 гривень за гігакалорію. Адже по факту цим будинкам закуповують не послугу теплопостачання, а тепло як товар – це передбачено домовленостями забудовників з Київтеплоенерго.

Останнє рішення Київради дозволило подолати цю проблему й зекономити гроші киян під час опалювального сезону.

Як вирішили гостре питання

Завдані Київтеплоенерго збитки через зміни влада Києва обіцяє компенсувати з міського бюджету.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко нагадав, що, відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", співвласники багатоквартирного будинку зобов'язані укласти договір про надання комунальних послуг з конкретними виконавцями.

Проте наразі в Києві налічується 462 будинки, де ще не відбулися зміни в частині обрання співвласниками договірних моделей за кожним видом комунальних послуг. Їх мешканців неможливо у стислі терміни перевести на індивідуальні або колективні договори про надання комунальних послуг,

– пояснив посадовець.

За його словами, це не можливо, оскільки в Київтеплоенерго не надійшло необхідної інформації з метою проведення коректних нарахувань.

Відтак, у зазначених будинках опалення здійснюється на підставі договорів про постачання теплової енергії. Ціна варіюється від 2099,52 гривень до 2 381,54 гривень. Однак такі високі тарифи не можуть собі дозволити деякі представники територіальної громади.

Саме тому в Київраді й вирішили включити додаткові категорії багатоквартирних будинків до переліку споживачів, для яких діятиме старий тариф на тепло.