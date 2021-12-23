У Києві зняли видовищну рекламу Mercedes

Українська компанія 23/32 випустила ролик, присвячений бренду Mercedes. Знімали відео для нього у Києві.

На відео краєвиди та локації столиці змінюються драйвовими кадрами з автівкою від Mercedes. Задумом режисера Філіпа Лопеса було показати, показати, що бренд Mercedes цілком може бути популярним серед автомобілістів всіх вікових категорій.

Дивіться також Кохана Роналду стане головною героїнею фільму від Netflix: проморолик стрічки

Крім того, автори ролика продемонстрували непідвластність часу над продукцією славетної німецької компанії.

Мости, Подол та двори Троєщини

У відео для Mercedes автори показали:

Дарницький міст;

Набережне шосе;

Київське водосховище;

Закутки Троєщини.

Крім того, частина зйомок проходила у лісі під Києвом.

Дивіться відео рекламного ролика Mercedes, який зняли у Києві:

Київ набирає популярність

Світові бренди дедалі частіше обирають українську столицю для зйомок рекламних роликів. Так, у листопаді продакшн 23/32 films випускав відео для Xiaomi. Взагалі ж за 2020 рік у Києві знімали 10 кліпів для відомих за кордоном виконавців, а також щонайменше 4 реклами для компаній BMW, Diesel, Tullamore Dew та Jack Daniel’s.