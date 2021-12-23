На видео пейзажи и локации столицы меняются драйвовыми кадрами с автомобилем от Mercedes. Идеей режиссера Филиппа Лопеса было показать, что бренд Mercedes вполне может быть популярен среди автомобилистов всех возрастов.

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Кроме того, авторы ролика продемонстрировали неподвластность времени над продукцией славной немецкой компании.

Мосты, Подол и дворы Троещины

В видео для Mercedes авторы показали:

Дарницкий мост;

Набережное шоссе;

Киевское водохранилище;

Уголки Троещины.

Кроме того, часть съемок проходила в лесу под Киевом.

Смотрите видео рекламного ролика Mercedes, снятого в Киеве:

Киев набирает популярность

Мировые бренды все чаще выбирают украинскую столицу для съемок рекламных роликов. Да, в ноябре продакшн 23/32 films выпускал видео для Xiaomi. За 2020 год в Киеве снимали 10 клипов для известных за рубежом исполнителей, а также по меньшей мере 4 рекламы для компаний BMW, Diesel, Tullamore Dew и Jack Daniel’s.