У Києві з'явився найвищий "космічний мурал", який потрапив до Книги рекордів України

Відомий київський мураліст Віталій Гідеван намалював на даху ТРЦ Gulliver арт-об'єкт, який внесли до Книги рекордів України. Мурал "Космічний всесвіт" визнали таким, який перебуває на найвищій висоті у країні.

У пресслужбі торговельного центру зазначили, що робота художника тривала майже 2 тижні. Сам об'єкт має висоту 8,43 та довжину 16,67 метра.

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Розташований він на висоті 140 метрів, що й підтвердив Експерт по рекордах України Віталій Зорін.

Можна побачити на благодійній екскурсії



Мураліст Віталій Гідеван біля свого творіння / Фото "Інтересний Київ"

За словами PR директорки Gulliver Тетяни Атаджанової, мурал став подарунком художника до дня народження торговельного центру.



Восени Gulliver починає старт космічних презентацій та масштабного шоу до святкування своєї восьмої річниці. 8 – цифра космічна, а на даху людина має унікальну можливість бути ближче до зірок, планет і, можливо, навіть інших форм життя,

– розповіла Атаджанова.



Мурал розташовано на висоті 140 метрів / Фото пресслужби Gulliver

Побачити унікальний мурал та сфотографуватися біля нього можна, потрапивши на оглядовий майданчик Gulliver, у рамках благодійних екскурсій від компанії "Інтересний Київ". Частину коштів від квитків організатори акції перераховуватимуть до благодійного фонду "Таблеточки".