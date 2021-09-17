В пресс-службе торгового центра отметили, что работа художника длилась почти 2 недели. Сам объект в высоту 8,43 и в длину 16,67 метра.

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Расположен он на высоте 140 метров, что и подтвердил Эксперт по рекордах Украины Виталий Зорин.

Можно увидеть на благотворительной экскурсии



Муралист Виталий Гидеван возле своего творения / Фото "интересний Киев"

По словам PR директора Gulliver Татьяны Атаджановой, мурал стал подарком художника ко дню рождения торгового центра.

Осенью Gulliver начинает старт космических презентаций и масштабного шоу к празднованию своей восьмой годовщины. 8 – цифра космическая, а на крыше человек имеет уникальную возможность быть ближе к звездам, планетам и, возможно, даже другим формам жизни,

– рассказала Атаджанова.



Мурал расположен на высоте 140 метров / Фото пресс-службы Gulliver

Увидеть уникальный мурал и сфотографироваться возле него можно, попав на смотровую площадку Gulliver, в рамках благотворительных экскурсий от компании "Интересный Киев". Часть средств от билетов организаторы акции будут перечислять в благотворительный фонд "Таблеточки".