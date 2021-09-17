В марафоне, по словам организаторов, примут участие почти 9 тысяч спортсменов. Мероприятие начнется утром 18 и 19 сентября на Контрактовой площади.

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Хотя забеги состоятся в первой половине дня, движение на дорогах ограничивать будут почти на сутки.

Где на сколько в Киеве перекроют движение транспорта

С 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября в столице ограничат проезд автомобилей на Контрактовой площади, а также на улицах:

Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской);

улице Межигорской (от улицы Григория Сковороды до улицы Спасской);

улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской).

19 сентября с 7:00 до 11:00 перекроют движение на:

улице Набережно-Крещатицкой (в направлении Гаванского моста);

Набережном шоссе (в направлении Гаванского моста);

Гаванском мосту (в направлении Северного моста);

Северном мосту (в направлении жилого массива Троещина);

Владимирском спуске (в направлении Почтовой площади);

повороте с моста Метро на Набережное шоссе;

улице Набережно-Рыбальской (в направлении Северного моста).

С 7:00 до 13:30 19 сентября нельзя будет проехать:

по улице Петра Сагайдачного;

Боричевому спуску;

по улице Игоревской;

улице Набережно-Крещатицкой (от улицы Верхний Вал до Почтовой площади);

по Набережным шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска).

Кроме того, ограничения движения будут действовать с 7:00 до 12:00 на Трухановской улице и с 7:00 до 10:00 на мосту Метро.

В общественной организации "Беговая Украина", которая является организатором мероприятия, отметили, что в программе – взрослые старты на 21 километр, 10 километров и 4,2 километра, эстафета, командные старты, детские забеги и Ветеранская десятка.



Схема перекрытия движения в Киеве 18 – 19 сентября / Иллюстрация КГГА