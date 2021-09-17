Забег состоится 10 октября. Старт – в 8:30 в Мариинском парке. Организаторы подчеркнули, что это – уникальное событие не только для Украины, но и для всей Европы. Ведь ее инициатором является армия, которая воюет.

Читайте также ЕС рассмотрит создание военной учебной миссии в Украине

Что известно о Military Run UA

В мероприятии примут участие представители всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины. Мероприятие открыто как для военных и других представителей сектора безопасности и обороны и ветеранов, так и для гражданских украинцев любого возраста и иностранных партнеров.

Они выйдут на старт ради единства и победы, ради каждого из нас! Мы стремимся объединить людей вокруг их защитников, общих ценностей и победы,

– подчеркнули организаторы.

Участникам забега предлагают различные дистанции – 5 и 10 километров. Кроме этого, будет также возможность принять участие и в командном соревновании.

Мероприятие является благотворительным

Благотворительный взнос для участия в первом украинском военном забеге составляет 200 гривен, а для участников АТО/ООС – 100 гривен. Все собранные деньги передадут на помощь участникам боевых действий, которые пострадали во время российско-украинской войны на востоке.

Смотрите видео о первом украинском военном забеге: