Забіг відбудеться 10 жовтня. Старт – о 8:30 у Маріїнському парку. Організатори підкреслили, що це – унікальна подія не тільки для України, а й для всієї Європи. Адже її ініціатором є армія, яка воює.
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Що відомо про Military Run UA
У заході візьмуть участь представники всіх видів та родів військ Збройних сил України. Захід відкритий як для військових та інших представників сектору безпеки та оборони й ветеранів, так і для цивільних українців будь-якого віку та іноземних партнерів.
Вони вийдуть на старт заради єдності та перемоги, заради кожного з нас! Ми прагнемо об'єднати людей довкола їх захисників, спільних цінностей і перемоги,
– підкреслили організатори.
Учасникам забігу пропонують різні дистанції – 5 та 10 кілометрів. Крім цього, буде також можливість взяти участь й у командному змаганні.
Захід є благодійним
Благодійний внесок для участі у першому Українському військовому забігу становить 200 гривень, а для учасників АТО/ООС – 100 гривень. Усі зібрані гроші передадуть на допомогу учасникам бойових дій, які постраждали під час російсько-української війни на Сході.
Дивіться відео про перший Український військовий забіг: