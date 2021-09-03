Київ 3 вересня "скували" затори: де важко їхати

3 вересня 2021 , 11:04
Читать новость на русском

Джерело:

Google Maps

У п'ятницю 3 вересня сильні затори у всіх районах Києва. Найважче проїхати на проспекті Перемоги, Дарницькому мосту, Харківському шосе та Об'їзній дорозі.

У більшості випадків затори утворились через скупчення автомобілів. Проте на деяких дорогах триває ремонт. Це, наприклад, – Велика Об'їзна дорога. Рух ускладнився зранку 3 вересня.

Цікаво 6 кілометрів на годину: жахливий київський затор зняли з безпілотника

Найсильніші затори

Найповільніший рух спостерігають на таких вулицях: 

  • проспект Перемоги;
  • проспект Миколи Бажана;
  • Велика Об'їзна дорога;
  • Кільцева дорога;
  • Харківське шосе;
  • проспект Соборності;
  • проспект Романа Шухевича;
  • вулиця Вадима Гетьмана;
  • вулиця Мара Вовчка.

На проспекті Перемоги та Об'їзній дорозі роблять ремонт. Окрім цього, на проспекті ще сталася ДТП. 


Дуже повільний рух на проспекті Перемоги / Скриншот Google Maps

Досить складний рух

У червону зону потрапили проспекти: Броварський та Валерія Лобановського. 

Ускладнений рух на вулицях: Січових Стрільців, Жилянській, Глибочицькій, Короленківській, Богатирській, Кирилівській, Олени Теліги, Михайла Грушевського, Набережному шосе. Важко їхати також по Гаванському мості. 


Сильні затори виникли через ДТП і ремонт доріг / Скриншот Google Maps

Вулицю Короленківську перекрили через ремонтні роботи. На Набережному шосе сталася аварія. 

 

Автор: Марта Кушка