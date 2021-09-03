Київ 3 вересня "скували" затори: де важко їхати
Джерело:Google Maps
У п'ятницю 3 вересня сильні затори у всіх районах Києва. Найважче проїхати на проспекті Перемоги, Дарницькому мосту, Харківському шосе та Об'їзній дорозі.
У більшості випадків затори утворились через скупчення автомобілів. Проте на деяких дорогах триває ремонт. Це, наприклад, – Велика Об'їзна дорога. Рух ускладнився зранку 3 вересня.
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Найсильніші затори
Найповільніший рух спостерігають на таких вулицях:
- проспект Перемоги;
- проспект Миколи Бажана;
- Велика Об'їзна дорога;
- Кільцева дорога;
- Харківське шосе;
- проспект Соборності;
- проспект Романа Шухевича;
- вулиця Вадима Гетьмана;
- вулиця Мара Вовчка.
На проспекті Перемоги та Об'їзній дорозі роблять ремонт. Окрім цього, на проспекті ще сталася ДТП.
Дуже повільний рух на проспекті Перемоги / Скриншот Google Maps
Досить складний рух
У червону зону потрапили проспекти: Броварський та Валерія Лобановського.
Ускладнений рух на вулицях: Січових Стрільців, Жилянській, Глибочицькій, Короленківській, Богатирській, Кирилівській, Олени Теліги, Михайла Грушевського, Набережному шосе. Важко їхати також по Гаванському мості.
Сильні затори виникли через ДТП і ремонт доріг / Скриншот Google Maps
Вулицю Короленківську перекрили через ремонтні роботи. На Набережному шосе сталася аварія.