Київ 3 вересня "скували" затори: де важко їхати

У п'ятницю 3 вересня сильні затори у всіх районах Києва. Найважче проїхати на проспекті Перемоги, Дарницькому мосту, Харківському шосе та Об'їзній дорозі.

У більшості випадків затори утворились через скупчення автомобілів. Проте на деяких дорогах триває ремонт. Це, наприклад, – Велика Об'їзна дорога. Рух ускладнився зранку 3 вересня.

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Найсильніші затори

Найповільніший рух спостерігають на таких вулицях:

проспект Перемоги;

проспект Миколи Бажана;

Велика Об'їзна дорога;

Кільцева дорога;

Харківське шосе;

проспект Соборності;

проспект Романа Шухевича;

вулиця Вадима Гетьмана;

вулиця Мара Вовчка.

На проспекті Перемоги та Об'їзній дорозі роблять ремонт. Окрім цього, на проспекті ще сталася ДТП.



Дуже повільний рух на проспекті Перемоги / Скриншот Google Maps

Досить складний рух

У червону зону потрапили проспекти: Броварський та Валерія Лобановського.

Ускладнений рух на вулицях: Січових Стрільців, Жилянській, Глибочицькій, Короленківській, Богатирській, Кирилівській, Олени Теліги, Михайла Грушевського, Набережному шосе. Важко їхати також по Гаванському мості.



Сильні затори виникли через ДТП і ремонт доріг / Скриншот Google Maps

Вулицю Короленківську перекрили через ремонтні роботи. На Набережному шосе сталася аварія.