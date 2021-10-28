Київ дійшов до порогу червоної зони: у КМДА розповіли, коли вирішать долю столиці

Київ уже впритул наблизився до червоної зони карантину. Питання про переведення міста до неї вирішуватиметься 29 жовтня.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник наголосив, що влада столиці вирішила скликати місцеву комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через загрозливу статистику захворюваності.

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Межа перетинається третій день поспіль

Впродовж трьох днів підряд показник завантаженості ліжок із киснем у лікарнях перевищував 65%. Крім того, про необхідність посилення протиепідемічних заходів свідчать цифри нових інфікованих та жертв.

За добу захворів 1451 киянин, а летальних випадків – 39.

У лікарнях Києва вже перебуває 3334 пацієнти, з яких 50 – це діти. У всіх них підтверджений коронавірус.

Ще 452 людини, з яких 27 – діти, мають підозру на хворобу.

Стан 2411 пацієнтів лікарі оцінюють як важкий. У відділеннях інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих.

До апарату штучної вентиляції легень під'єднані 59 заражених, а ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень.

Киснева підтримка потрібна 2888 хворим.

Єдиний порятунок – вакцинація

Поворозник нагадав, що у Києві створили всі умови для зручної та організованої вакцинації. Зараз кожен містянин може пройти процедуру біля свого дому або ж роботи.

Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби. Тільки за минулу добу у столиці вакциновано 27566 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено 2 166 837 щеплень,

– підкреслив заступник голови КМДА.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

З 1 листопада – суворі обмеження

Влада міста оголосила, що з 1 листопада змушена запровадити суворі обмеження через стрімке поширення інфекції. Нові правила передбачають:

відвідування закладів харчування, торговельних центрів, готелів, установ соцзахисту, спортзалів та інших закладів – лише із сертифікатом про вакцинацію чи свіжим ПЛР-тестом;

проведення масових заходів теж можливе лише за умови наявності цих документів;

дітей та підлітків не пускатимуть у торговельно-розважальні центри без батьків;

всі навчальні заклади працюватимуть у дистанційній формі;

садочкам дозволятимуть приймати вихованців лише, якщо весь персонал вакцинований;

транспорт так само працюватиме лише для вакцинованих пасажирів або людей із негативним тестом.

Ми запроваджуємо ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів. - Для того, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих,

– звернувся до киян мер Віталій Кличко.

Киянам показали катастрофу у лікарнях

Також Кличко поділився з містянами моторошними кадрами з Київської міської лікарні №4. На них видно безліч людей, прикутих до ліжок з кисневими масками та апаратами штучної вентиляції легень. Крім того, він розповів, що про локдаун просять самі медики, які вже працюють на межі можливостей.

Текст публікації Миколи Поворозника:

У столиці третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі червоної зони. Рішення про встановлення червоного рівня епідеміологічної небезпеки ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію вже завтра.

За останню добу захворіла 1451 людина, летальних випадків – 39. Ситуація в лікарнях непроста – наразі там перебувають 3334 пацієнти, у тому числі 50 дітей, з підтвердженим діагнозом COVID-19; 452, у тому числі 27 дітей, – із підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 2411 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих. 59 – під'єднано до апарату штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 2888 хворих.

Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби. Тільки за минулу добу у столиці вакциновано 27 566 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено 2 166 837 щеплень.

Місто створило всі умови для вакцинації. Кожен може щепитися в максимально зручному для себе місці: біля дому чи біля роботи. Вакцинуйтеся і бережіть себе!