Київ і передмістя накрила буря: очі засипає піском, сміття здійнялося в повітря

У Києві та ближніх містечках здійнявся шквальний вітер і почалася сильна гроза. У столиці вітер підняв у повітря пісок і сміття.

Зі столиці, Ірпеня і Гостомеля повідомляють про пилові бурі. Шквальний вітер хилить деревами урізнобіч і підкидає целофанове сміття.

Актуальне Як поводитись під час грози вдома та на вулиці

Негода розгулялася на Київщині

Про сильний вітер, від якого тряслися шибки повідомляють жителі Лівого берега Києва. Сильніша стихія накрила селище Немішаєве у Бородянському районі. Пилова буря піднялася в Ірпені і Гостомелі. Там місцеві жителі навіть побоюються падіння сосен, які хиляться від вітру.

Шквальний вітер у Києві: дивіться відео

Про те, що погода на вечір зіпсується, попереджав Укргідрометцентр. Киян і гостей міста закликали бути обережнішими і не виходити в негоду на вулицю. Оголошували, що вітер сягатиме шквальних поривів у 15 – 20 метрів на секунду – 1 рівень небезпечності, жовтий.

Як діяти під час сильної бурі

вікна варто щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникайте великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними авто.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу