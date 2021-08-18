Київ потрапив до лідерів за рівнем розвитку шерінгу

Київ потрапив до ТОП 10 світових столиць, де найкраще розвивається шерінгова економіка. Йдеться про оренду самокатів, машин та житла.

Українська столиця вже 2 рік поспіль увійшла до цього рейтингу. Про це повідомила менеджер досліджень Consumer Choice Center й автор індексу шерінгової економіки Марія Цапля.

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Вона зазначила, що індекс показує наявність різних типів шерінга – машин (Uber, Bolt, Uklon), житла (Airbnb), електросамокатів тощо.

Що таке шерінг

Це коли надається можливість орендувати щось не від офіційної компанії, а через платформу або додаток у іншого користувача, який хоче поділитися тим чи іншим ресурсом.

Київ у ТОП

Були проаналізовані найбільші 50 міст світу, такі як Париж, Берлін, Нью-Йорк, й українська столиця вдруге потрапила в ТОП 10. Як показав Індекс, Київ є досить відкритим для шерінга містом, сервісів багато, і вони доступні.

До того ж у нас немає обмежень – наприклад, коли водієві потрібно отримувати від органів влади спеціальний дозвіл, щоб підвезти користувача,

– розповіла Цапля.

За індексом шерінгової економіки, Київ набрав 95 балів зі 100 можливих і опинився поруч з такими містами, як Рига, Вільнюс, Варшава і Сан-Паулу. Трохи менше балів набрали Мехіко, Осло та Стокгольм, а лідерами рейтингу виявилися Таллінн і Тбілісі.