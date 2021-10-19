На Київщині чоловік залицявся до жінки на дитячому майданчику та погрожував підірвати гранату

В Обухівському районі Києва затримали нетверезого чоловіка, який погрожував жінці застосувати гранату за відмову у спілкуванні з ним. 19 жовтня зловмисник напідпитку чіплявся до жінок на дитячому майданчику.

Про підозрілого чоловіка поліцейським повідомила жителька міста Миронівка. За її словами, невідомий погрожує схожими на гранати предметами.

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Зловмисника затримали бійці групи реагування патрульної поліції. Крім того, на місці події працювали слідчі та керівництво міського відділу поліції.

Погрожував вибухом після відмови



Чоловік погрожував підірвати муляжі гранат / Фото поліції Київщини

Як з'ясували правоохоронці, чоловік проходив повз дитячий майданчик та побачив жінку.

Він захотів з нею познайомитись та дістав з кишені дві гранати.

Почувши відмову від жінки, зловмисник почав погрожувати їй тим, що підірве все навколо.



Муляжі гранат вилучили / Фото поліції Київщини

Вибухотехніки встановили, що у чоловіка були муляжі гранат. Їх вилучили.

Дії зловмисника кваліфікували як хуліганство. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу або до пів року арешту. Також затриманого можуть посадити в тюрму на 5 років.