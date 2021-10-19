О подозрительном мужчине полицейским сообщила жительница города Мироновка. По ее словам, неизвестный угрожает похожими на гранаты предметами.

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Злоумышленника задержали бойцы группы реагирования патрульной полиции. Кроме того, на месте происшествия работали следователи и руководство городского отдела полиции.

Угрожал взрывом после отказа



Мужчина угрожал взорвать муляжи гранат / Фото полиции Киевщины

Как выяснили правоохранители, мужчина проходил мимо детской площадки и увидел женщину.

Он захотел с ней познакомиться и достал из кармана две гранаты.

Услышав отказ от женщины, злоумышленник начал угрожать ей тем, что взорвет все вокруг.



Муляж гранаты изъяли / Фото полиции Киевщины

Взрывотехники установили, что у мужчины были муляжи гранат. Их изъяли.

Действия злоумышленника квалифицировали как хулиганство. Если суд признает мужчину обвиняем, ему грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа или до полугода ареста. Также задержанного могут посадить в тюрьму на 5 лет.