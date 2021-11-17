Керівник держпідприємства на Київщині вимагав 40 тисяч хабаря: що йому загрожує

Поліцейські повідомили про підозру 55-річному керівникові одного з державних підприємств. Чоловік незаконно хотів передати в оренду склад за хабар у розмірі 40 тисяч гривень.

Кошти керівник держпідприємтства отримував у декілька етапів. Про це повідомили 17 листопада.

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Чоловік за попередньою домовленістю намагався передати в оренду складське приміщення загальною площею 610 квадратних метрів. Він хотів організувати це, порушуючи процедуру, затверджену чинним законодавством.

Кошти чоловік отримував частинами двічі: першу суму – всередині вересня, а другу – 26 жовтня.



Керівник держпідприємства вимагав хабар / Фото поліції Київщини

Що загрожує зловмисникові

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за "одержання неправомірної вигоди службовою особою". Максимально йому може загрожувати від 2 до 4 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на термін до 3 років.



Чоловік вимагав 40 тисяч неправомірної вигоди / Фото поліції Київщини

Викрили хабарництво чоловіка працівники поліції Київщини за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань за керівництва прокуратури у військовій та оборонній сфері.



Йому оголосили підозру за "одержання неправомірної вигоди" / Фото поліції Київщини