На Київщині п'яний водій кумедно намагався прикинутись пасажиром

26 січня 2022 , 09:02
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Джерело:

патрульна поліція Білої Церкви

Патрульні Білої Церкви Київської області вирішили зупинити водія ВАЗу, який рухався з порушеннями правил дорожнього руху. Власник легковика зупинився, однак у кількох метрах від поліцейських помінявся місцями з пасажиром.

Інцидент стався на трасі Київ – Одеса на стаціонарному посту в Білій Церкві ввечері 23 січня. Інспектори поліції зупинили легковик російського виробництва, водій якого не дотримувався правил.

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Власник зупинив машину приблизно у 20 метрах від поліцейських, після чого почалася "комедія".

Спіймали п'яним вдруге за рік

  • На очах у правоохоронців, потрапивши під бодікамери та стаціонарну камеру, водій і пасажир легковика вийшли з машини та помінялися місцями.
  • Звісно, подібний крок не міг виявитися непомітним, тому поліцейські почали спілкуватися зі справжнім водієм.
  • Як з'ясувалося, у чоловіка були помітні ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити перевірку та документувати свій стан водій відмовився.
  • Крім того, патрульні перевірили особу власника ВАЗу та побачили, що за останній рік його вже ловили нетверезим за кермом, а суд позбавив зловмисника права керування.

Щодо злісного порушника правил склали два адміністративних протоколи – за керування транспортним засобом особою, яку такого права позбавили, а також за чергове п'яне водіння. За перше порушення чоловіку доведеться заплатити 20 тисяч 400 гривень штрафу, а за друге – 34 тисячі гривень.

Крім того, водія мають позбавити прав ще на 3 роки. Втім, гарантій того, що він знову не сяде за кермо, немає ніяких.

Дивіться відео, як п'яний водій мінявся з пасажиром місцями:

Автор: Олексій Чибісов