На Київщині п'яний водій кумедно намагався прикинутись пасажиром

Патрульні Білої Церкви Київської області вирішили зупинити водія ВАЗу, який рухався з порушеннями правил дорожнього руху. Власник легковика зупинився, однак у кількох метрах від поліцейських помінявся місцями з пасажиром.

Інцидент стався на трасі Київ – Одеса на стаціонарному посту в Білій Церкві ввечері 23 січня. Інспектори поліції зупинили легковик російського виробництва, водій якого не дотримувався правил.

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Власник зупинив машину приблизно у 20 метрах від поліцейських, після чого почалася "комедія".

Спіймали п'яним вдруге за рік

На очах у правоохоронців, потрапивши під бодікамери та стаціонарну камеру, водій і пасажир легковика вийшли з машини та помінялися місцями.

Звісно, подібний крок не міг виявитися непомітним, тому поліцейські почали спілкуватися зі справжнім водієм.

Як з'ясувалося, у чоловіка були помітні ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити перевірку та документувати свій стан водій відмовився.

Крім того, патрульні перевірили особу власника ВАЗу та побачили, що за останній рік його вже ловили нетверезим за кермом, а суд позбавив зловмисника права керування.

Щодо злісного порушника правил склали два адміністративних протоколи – за керування транспортним засобом особою, яку такого права позбавили, а також за чергове п'яне водіння. За перше порушення чоловіку доведеться заплатити 20 тисяч 400 гривень штрафу, а за друге – 34 тисячі гривень.

Крім того, водія мають позбавити прав ще на 3 роки. Втім, гарантій того, що він знову не сяде за кермо, немає ніяких.

Дивіться відео, як п'яний водій мінявся з пасажиром місцями: