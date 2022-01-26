На Київщині п'яний водій кумедно намагався прикинутись пасажиром
Джерело:патрульна поліція Білої Церкви
Патрульні Білої Церкви Київської області вирішили зупинити водія ВАЗу, який рухався з порушеннями правил дорожнього руху. Власник легковика зупинився, однак у кількох метрах від поліцейських помінявся місцями з пасажиром.
Інцидент стався на трасі Київ – Одеса на стаціонарному посту в Білій Церкві ввечері 23 січня. Інспектори поліції зупинили легковик російського виробництва, водій якого не дотримувався правил.
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Власник зупинив машину приблизно у 20 метрах від поліцейських, після чого почалася "комедія".
Спіймали п'яним вдруге за рік
- На очах у правоохоронців, потрапивши під бодікамери та стаціонарну камеру, водій і пасажир легковика вийшли з машини та помінялися місцями.
- Звісно, подібний крок не міг виявитися непомітним, тому поліцейські почали спілкуватися зі справжнім водієм.
- Як з'ясувалося, у чоловіка були помітні ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити перевірку та документувати свій стан водій відмовився.
- Крім того, патрульні перевірили особу власника ВАЗу та побачили, що за останній рік його вже ловили нетверезим за кермом, а суд позбавив зловмисника права керування.
Щодо злісного порушника правил склали два адміністративних протоколи – за керування транспортним засобом особою, яку такого права позбавили, а також за чергове п'яне водіння. За перше порушення чоловіку доведеться заплатити 20 тисяч 400 гривень штрафу, а за друге – 34 тисячі гривень.
Крім того, водія мають позбавити прав ще на 3 роки. Втім, гарантій того, що він знову не сяде за кермо, немає ніяких.
Дивіться відео, як п'яний водій мінявся з пасажиром місцями: