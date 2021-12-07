Київські патрульні врятували дівчину, яка вирішила звести рахунки з життям онлайн

Поліцейські, рятувальники та лікарі зберегли життя 16-річній киянці. Дівчина порізала собі вени та цілком могла померти, якби не її знайомий та не злагоджена робота оперативників.

Про випадок суїциду правоохоронці дізналися від друга постраждалої. Хлопець подзвонив на гарячу лінію та розповів поліцейським, що дівчина розмістила у соцмережах відео, на якому ріже собі вени.

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На місце події одразу виїхали патрульні Ярослав Затика та Євген Вінявський.

Перебувала у напівпритомному стані

Інцидент стався у ніч з 2 на 3 грудня у квартирі, де мешкає дівчина.

Поліцейські спробували потрапити всередину, але двері житла їм ніхто не відкривав.

Інспектори викликали рятувальників та швидку. Бійці ДСНС відкрили двері та запустили медиків всередину.

У ванній кімнаті перебувала дівчина з кровотечею. Вона лежала напівпритомною.

Лікарі перебинтували дівчині руки та госпіталізували її до медичного закладу.

На місці події працювали також правоохоронці з відділу ювенальної превенції та слідчі. Через що саме школярка намагалася покінчити з собою, з'ясовуватимуть поліцейські.