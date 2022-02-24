КМДА повідомила про повітряну загрозу над Києвом

Влада Києва повідомила мешканців столиці про повітряну загрозу над містом. Населення закликали евакуюватися у місця укриття цивільного захисту у разі увімкнення сирен.

Наразі у Києві чути гучні вибухи снарядів. Місцеві мешканці повідомили, що у деяких районах містах увімкнули сирени.

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Увага! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,

– заявили у Київській міській державній адміністрації.

З картою розташування укриттів можна ознайомитися – тут.

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