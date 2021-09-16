У КМДА розповіли, як Київ може уникнути локдауну

Тенденція розповсюдження COVID-19 у Києві свідчить про те, що владі доведеться вживати більш серйозних заходів. Однак наразі передумов для жорстких обмежень немає.

Про те, що у владі столиці, ймовірно, доведеться вводити локдаун, заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба під час онлайн-зустрічі із представниками Європейської бізнес асоціації, Української ради бізнесу та Асоціації рітейлерів України.

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За словами посадовця, єдине, що може допомогти місту уникнути жорсткого карантину – масова вакцинація.

Місто готується до різних сценаріїв

Як підкреслив Кулеба, пережити сплеск захворюваності без обмежень доступу до транспорту та значних втрат підприємців можна завдяки заходам безпеки та імунізації якомога більшої кількості людей.

За словами заступника Кличка, місцева влада покладається на відповідальність бізнесу у питанні дотримання карантину.

При цьому в КМДА вже готуються до ймовірного локдауну та обробляють заявки на проїзд працівників підприємств. Наразі профільні департаменти міської адміністрації вже отримали понад 8 тисяч заявок. Подати їх можна за посиланням.

Кулеба також наголосив, що з 20 вересня, згідно з новими правилами Кабміну, пріоритет на роботу в нормальному форматі матимуть колективи з високим рівнем щеплень.

Що треба знати про нові правила карантину в Україні

Уряд запровадить "жовті" та "зелені" сертифікати. Перші отримають ті, хто отримав тільки першу дозу щеплення проти COVID-19.

Обмеження жовтої зони втратять свою силу, якщо 80% учасників масових заходів, освітніх закладів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортсменів та басейнів будуть із "зеленим" сертифікатом COVID.

У разі запровадження червоної зони, заклади освіти працюватимуть, якщо 100% працівників матимуть "зелений" сертифікат. За наявності сертифікатів про вакцинацію, можна буде не відбувати самоізоляцію при перетині кордону.