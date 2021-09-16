Про те, що у владі столиці, ймовірно, доведеться вводити локдаун, заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба під час онлайн-зустрічі із представниками Європейської бізнес асоціації, Української ради бізнесу та Асоціації рітейлерів України.
Дивіться також Вакцини стануть перепусткою в нормальне життя під час нового локдауну
За словами посадовця, єдине, що може допомогти місту уникнути жорсткого карантину – масова вакцинація.
Місто готується до різних сценаріїв
- Як підкреслив Кулеба, пережити сплеск захворюваності без обмежень доступу до транспорту та значних втрат підприємців можна завдяки заходам безпеки та імунізації якомога більшої кількості людей.
- За словами заступника Кличка, місцева влада покладається на відповідальність бізнесу у питанні дотримання карантину.
- При цьому в КМДА вже готуються до ймовірного локдауну та обробляють заявки на проїзд працівників підприємств. Наразі профільні департаменти міської адміністрації вже отримали понад 8 тисяч заявок. Подати їх можна за посиланням.
Кулеба також наголосив, що з 20 вересня, згідно з новими правилами Кабміну, пріоритет на роботу в нормальному форматі матимуть колективи з високим рівнем щеплень.
Що треба знати про нові правила карантину в Україні
Уряд запровадить "жовті" та "зелені" сертифікати. Перші отримають ті, хто отримав тільки першу дозу щеплення проти COVID-19.
Обмеження жовтої зони втратять свою силу, якщо 80% учасників масових заходів, освітніх закладів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортсменів та басейнів будуть із "зеленим" сертифікатом COVID.
У разі запровадження червоної зони, заклади освіти працюватимуть, якщо 100% працівників матимуть "зелений" сертифікат. За наявності сертифікатів про вакцинацію, можна буде не відбувати самоізоляцію при перетині кордону.