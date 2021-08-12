Конфлікт директора "Ібіса" й інспектора з паркування: поліція відкрила 2 справи

Поліція відкрила 2 кримінальні справи щодо інциденту, який трапився 11 серпня біля магазину мисливської зброї "Ібіс" на бульварі Лесі Українки у Києві. Директору цієї мережі не сподобалось, що інспектор з паркування хотів прибрати "приватні" антипаркувальні стовпчики.

Ймовірно, Ромас Грунскіс, який володіє мережею, на території біля магазину, де взагалі заборонено паркування, за допомогою стовпчиків облаштував паркувальні місця. Він знімав й ставив назад такі стовпчики самостійно.

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Як все було

Інспектор з паркування викликав спецтехніку, аби демонтувати стовпчики, але на нього накинувся сам Ромас Грунскіс та охоронці магазину й кулінарного дому, який також належить бізнесменові. Обидві сторони конфлікту використали газові балончики й звинувачують "опонента" у застосуванні сили.

В поліції відкрили 2 справи

Обидва провадження відкриті за однією статтею – "умисне легке тілесне ушкодження".

Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Ймовірно, що поліція розглядає дві версії – в одній підозрюваний директор мережі, а в іншій – він жертва.

Нагадаємо, що Віталій Кличко прокоментував цей конфлікт. Мер зазначив, що на мережу "Ібіс" вже зібралось чимало скарг, але тепер вони "перейшло всі межі". Кличко вимагає, аби поліція оперативно розслідувала цю справу.

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