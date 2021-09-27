На Лук'янівці у Києві 23-річний чоловік на смерть застрелив перехожого

Звичайний конфлікт між двома чоловіками у Києві закінчився стріляниною та смертю одного з них. Інцидент стався 26 вересня у Шевченківському районі столиці.

Про стрілянину поліцейським повідомили очевидці інциденту. На місце події прибули наряд поліції та слідчо-оперативна група. Тоді ж з'ясувалося, що внаслідок стрілянини потерпілий загинув.

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За фактом вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо умисного вбивства.

Стріляв з травмата



Зловмисник застосував травматичний пістолет / Фото поліції Києва

Інцидент стався ввечері 26 вересня на вулиці Овруцькій.

Як з'ясували поліцейські, почалося все з випадкового конфлікту між двома перехожими 1977 та 1998 років народження.

Словесна перепалка досить швидко переросла у серйозні розбірки, через що молодий чоловік дістав зброю та вистрелив у опонента.

Пістолет, який застосував зловмисник, виявився травматичним. Проте від кількох кульових поранень у груди потерпілий загинув на місці.

Підозрюваним виявився місцевий мешканець. Його затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Зброю та набої, які застосував зловмисник, відправили на експертизу.

Незабаром суд обиратиме чоловіку запобіжний захід. Якщо провину зловмисника доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

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