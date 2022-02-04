Матч Україна – Росія у Києві транслюватимуть на великому екрані

Асоціація футзалу України та UA:Суспільне організують для вболівальників перегляд матчу 4 лютого. У поєдинку матчу 1/2 фіналу Євро-2022 зійдуться команди України та Росії.

Гра розпочнеться о 18:00. Фан-зону й показ матчу на екрані в ТРЦ Gulliver створять за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

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Стоянку біля ТРЦ частково звільнять від транспорту для зручності вболівальників.



Фан-зону облаштують біля ТРЦ Gulliver / Фото фейсбук-сторінки ТРЦ Gulliver

Де дивитися онлайн

Трансляцію наживо офіційно проводитиме UA:Перший. Крім цього, у прямому етері півфінал можна дивитися на сайті "Суспільне Спорт" за посиланням.

Що відомо про матч футзальних команд України та Росії

Футзальна збірна України вперше за 17 років вийшла у півфінал чемпіонату Євро. Раніше вона розгромила сербів та команду Казахстану і виборола друге місце в групі.

Тепер збірна змагатиметься з росіянами в Амстердамі на арені Ziggo Dome. Переможець у цій грі зустрінеться з сильнішим в дуелі Іспанії та Португалії.