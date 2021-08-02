У мережі з'явилося відео побиття танцюриста Дорофєєвої: відео 18+

Військовослужбовець з УДО відправив танцюриста шоу-балету у глибокий нокаут з одного удару. Крім того, молодий хлопець при падінні вдарився потилицею о бруківку.

Судячи з запису, який зробилка камера відеонагляду, конфлікт між чоловкіми спричинив сам охоронець. Він досить потужно штовхнув плечем друга потерпілого біля гей-клубу.

Дивіться також ДБР затримала бійця УДО, який побив танцюриста Дорофєєвої

За хвилину після цього, почувши щось від самого танцюриста, 28-річний боєць УДО з агресією підійшов до опонента.

Шансів захиститися не було

Конфлікт тривав всьго лише кілька хвилин. За попередніми даними, після того, як військовий зіштовхнувся з його другом, танцюрист зробив йому зауваження.

Інцидент почала знімати на телефон дівчина, яка була в одній компанії з потерпілим.

Між чоловіками сталася коротка сварка, під час якої зловмисник підскочив до жінки та самого танцюриста. Згодом він наніс йому один удар по обличчю лівою рукою. Оскільки удару той не очікував, а у руці тримав мобільний, шансів захиститися у нього не було.

На бруківку постраждалий падав вже непритомним. Він також ударився потилицею.

Першу допомогу чоловіку надавав друг зловмисника та інші свідки інциденту, тоді як друзі потерпілого розгублено стояли поруч. Деякий час боєць УДО поводився досить агресивно, але згодом заспокоївся та перебував на місці події. Запису того, коли та як він пішов, у мережі немає.

Дивіться відео бійки між працівником УДО та танцюристом у Києві (18+):