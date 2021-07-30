Затримання п'яної водійки у Києві: у митній службі спростували що жінка – дружина митника

Представники Державної митної служби України спростували інформацію про причетність затриманої п'яною за кермом Ганни Василенко до служби. Також у ДМС стверджують, нібито її чоловік Сергій у них не працює.

На офіційній сторінці Державної митної служби у фейсбуці прокоментували інцидент, який стався 27 липня у Голосіївському районі Києва. За даними "Києва оперативного", нетверезою водійкою Mazda була претендентка на посаду інспектора у київській митниці.

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Її чоловік, за даними ЗМІ, також нібито обіймає посаду в цій службі.

У ДМС все спростовують

Втім, на сайті електронних декларацій вказано, що Ганна Володимирівна Василенко станом на 2 листопада 2020 року є кандидатом на посаду головного державного інспектора.

Також у ДМС спростовують, що чоловік нетверезої водійки працює у них. Однак принаймні 11 березня 2020 року він обіймав посаду головного державного інспектора-кінолога. Про це свідчить електронна декларація Сергія Василенка.

Що відомо про затримання нетверезої водійки у Києві

Жінка, яка перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння, демонстративно сіла за кермо при поліцейських. Її за кілька хвилин зупинили.

Вона поводилася неадекватно та погрожувала правоохоронцям. Згодом копи вдягнули на неї кайданки та відвезли до суду.

Щодо порушниці склали протокол про хуліганство та нетверезе кермування. Як з'ясувалося, жінку вже двічі визнавали винною у нетверезому водінні.