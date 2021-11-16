Мороз і дощ зі снігом: якою буде погода в Києві 17 – 21 листопада

У Києві з 17 по 19 листопада очікують мороз до -6 градусів. Вкінці тижня стане трохи тепліше. Температура підвищиться до 9 градусів тепла.

До того ж 19 листопада вночі в Києві синоптики прогнозують дощ зі снігом. Найтепліше та найсвітліше буде вдень 20 листопада.

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Прогноз погоди 17 – 21 листопада

17 листопада у Києві та області вночі очікують морози від -4 до -6 градусів. Удень температура підвищиться незначно – до 2 – 4 градусів тепла. Вітер прогнозують південний, 3 – 8 метрів за секунду.

На Київщині 18 листопада вночі буде теж досить холодно. Температура коливатиметься від 4 до 6 градусів морозу.

Вдень прогнозують дощ та холод: 3 – 6 градусів тепла. Вітер – південний та південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

19 листопада дощитиме ніч і день. Уночі до того ж очікують сніг. Температура вночі становитиме -1 – +1 градус.

Вітер вночі прогнозують південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, а вдень – західний, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві та області 20 листопада трохи потепліє. Вночі температура коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, а вдень сягне +9.

Опади прогнозують лише вночі. Вдень буде хмарно з проясненнями. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

21 листопада впродовж доби очікують дощ, а небо буде хмарним. Вітер вночі передбачають північно-західний, а вдень – західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура порівняно з минулим днем, за прогнозами синоптиків не зміниться. Тобто вночі становитиме +3 – +5, а вдень – +7 – +9.



Погода в Києві 17 – 21 листопада / Дані Укргідрометцентру