"Напружений і трагічний вечір": на Київщині вбили подружжя
Джерело:фейсбук Поліції Київської області
Правоохоронці увечері у суботу, 29 січня, повідомили про подвійне вбивство на Київщині. Жертвами злочину стало подружжя.
Деталей правоохоронці наразі не розкривають. Відомо, що на місце трагедії прибув Андрій Нєбитов – керівник поліції Київщини.
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Також на місці злочину працює карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.
Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя,
– заявив Нєбитов.
У Дніпрі бабусю вбили за 2 гривні
- Прокуратура Дніпропетровщини повідомила, що підозрюваний у вбивстві літньої жінки розкрив мотиви злочину. Чоловік заявив, що скоїв це начебто через відмову бабусі віддати 2 гривні.
- За даними слідчих, жінка загинула від отриманих травм. Її понад 10 разів вдарили по голові.
- Обличчя жертви було настільки понівеченим, що особу не могли встановити ще кілька днів.
- Підозрюваного затримали. Він перебуває у СІЗО без права внесення застави.
- Правоохоронці розповіли, що лише кілька тижнів тому підозрюваний вийшов із в'язниці. Там він відбував покарання за інший важкий злочин.
Допис Поліції Київської області:
Резонансне подвійне вбивство на Київщині! Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби.
Інформація уточнюється, деталі згодом.