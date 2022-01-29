"Напружений і трагічний вечір": на Київщині вбили подружжя

Правоохоронці увечері у суботу, 29 січня, повідомили про подвійне вбивство на Київщині. Жертвами злочину стало подружжя.

Деталей правоохоронці наразі не розкривають. Відомо, що на місце трагедії прибув Андрій Нєбитов – керівник поліції Київщини.

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Також на місці злочину працює карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.

Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя,

– заявив Нєбитов.

У Дніпрі бабусю вбили за 2 гривні

Прокуратура Дніпропетровщини повідомила, що підозрюваний у вбивстві літньої жінки розкрив мотиви злочину. Чоловік заявив, що скоїв це начебто через відмову бабусі віддати 2 гривні.

За даними слідчих, жінка загинула від отриманих травм. Її понад 10 разів вдарили по голові.

Обличчя жертви було настільки понівеченим, що особу не могли встановити ще кілька днів.

Підозрюваного затримали. Він перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Правоохоронці розповіли, що лише кілька тижнів тому підозрюваний вийшов із в'язниці. Там він відбував покарання за інший важкий злочин.

Допис Поліції Київської області:

Резонансне подвійне вбивство на Київщині! Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби.

Інформація уточнюється, деталі згодом.