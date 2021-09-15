Незнайомець вдарив ножем відпочивальника під час сварки в Києві

У Києві відпочивальника порізав незнайомець. Трапилося це під час бійки. Потерпілий зазнав двох ножових поранень в ногу. Йому допомогли медики.

Бійка сталася в обід 14 вересня. На місце викликали рятувальників та швидку допомогу.

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Під час конфлікту

До наряду Муніципальної охорони звернувся за допомогою чоловік. Він просив викликати медиків та поліцію, оскільки був поранений. Чоловіка вдарили ножем у ліву ногу, від чого він має дві рани.



Чоловіка двічі поранили в ногу / Фото Муніципальної варти Києва

Трапилося це під час сварки з незнайомцем під час відпочинку на пляжі. Про причину суперечки – не повідомляють. Внаслідок конфлікту ніхто більше не постраждав.

Схожий випадок у Львові

17 серпня між двома чоловіками та компанією друзів виник конфлікт. Чоловіки почали погрожувати їм фізичною розправою.

Вже за кілька днів зловмисники підійшли до 25-річного чоловіка з компанії та вдарили його ножем. У цей час поруч був поліцейський, який хотів вирішити ситуацію. Проте нападники його теж вдарили ножем.

Правоохоронці затримали чоловіків та оголосили їм підозру за хуліганство та тяжкі умисні ушкодження.