Драка произошла в обед 14 сентября. На место вызвали спасателей и скорую помощь.

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Во время конфликта

К наряду Муниципальной охраны обратился за помощью мужчина. Он просил вызвать медиков и полицию, поскольку был ранен. Мужчину ударили ножом в левую ногу, отчего он имеет две раны.



Мужчину дважды ранили в ногу / Фото Муниципальной стражи Киева

Случилось это во время ссоры с незнакомцем во время отдыха на пляже. О причине спора – не сообщается. В результате конфликта никто больше не пострадал.

Похожий случай во Львове

17 августа между двумя мужчинами и компанией друзей возник конфликт. Мужчины начали угрожать им физической расправой.

Уже через несколько дней злоумышленники подошли к 25-летнему мужчине с компании и ударили его ножом. В это время рядом был полицейский, который хотел разрешить ситуацию. Однако нападавшие его тоже ударили ножом.

Правоохранители задержали мужчин и объявили им подозрение за хулиганство и тяжкие умышленные повреждения.