Нічна краса блискавок: кияни в мережі поділились неймовірними фото

У Києві 29 серпня була сильна злива з громом і блискавкою. У мережі опублікували фото та відео негоди вночі. Вони здивували людей своєю красою.

Внаслідок негоди в Києві затопило безліч вулиць. Там раніше оголосили жовтий рівень небезпеки. Фото блискавки опублікували наступного дня 30 серпня.

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Блискало цілу ніч

Очевидцям вдалося сфотографувати блискавку вночі під час грози. На світлинах видно яскраві фіолетові лінії на синьому тлі.

Користувачі пишуть, що так тривало цілу ніч. Кожен публікує свої фотографії у коментарях під дописом.

У Києві під час грози була дивовижна блискавка / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

Також люди діляться враженнями щодо явища:

"Моторошна краса, не в сенсі дуже красива, а в сенсі страшна до трему";

"З підсвіченими хмарами – це просто чудове видовище. Я таких кадрів поки не бачила";

"Мені на балкон було страшно вийти, а вони ще й фоткають";

"Дуже епічно виглядає, як на мене".

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