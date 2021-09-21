Оболонь культурна: у Києві на купі відсіву зобразили портрети великих українців

У Києві невідомий вуличний художник створив справжній виріб мистецтва зі звичайної гори будматеріалів. На купі відсіву з'явилися зображення видатних українських діячів.

Побачити обличчя Івана Сірка, Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка можна на вулиці Маршала Малиновського в Оболонському районі Києва. Хто саме є автором творіння, невідомо.

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Фотографіями витвору місцеві мешканці поділилися у соцмережах.

Київська гора Рашмор



Зображення Сірка, Шевченка та Хмельницького з'явилися на звичайній горі відсіву / Фото Kievmap

Користувачі соцмереж порівняли роботу невідомого художника з горою Рашмор у Штатах, де створили меморіал із зображенням чотирьох американських президентів.

Кияни також відзначили, що за допомогою подібного креативу можна зробити красивою навіть купу будматеріалів.

Крім того, мешканці Оболоні пишуть, що, на жаль, витвір доведеться зруйнувати, оскільки відсів незабаром точно використають за призначенням. Загалом же киянам такий творчий підхід дуже сподобався.