Egersund Seafood – норвезька фірма, яка постачає рибу до Києва з 1996 року. Чому риба така дорога, нам розповіли працівники магазину.
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Важить майже 200 кілограмів
Bluefin tuna або голубий тунець в магазині Egersund Seafood у Києві коштує 1600 гривень за кілограм. На фото видно одну рибу на вітрині ціною 313 500. Відповідно одна тушка важить понад 195 кілограмів.
У Києві продають тунець за понад 300 тисяч / Фото 24 каналу
Продавчиня магазину розповіла, що цілим тунця не купляв ще ніхто. Рибу ділять на частини, а тоді продають. Тому цілком ймовірно, що половину тунця хтось міг придбати.
Чому тунець Bluefin tuna такий дорогий?
- Bluefin tuna – дикий блакитний тунець, якого компанія Egersund Seafood виловлює в норвезьких водах.
- Риба є на межі зникнення, тому в далекому 1973 році виловлювання тунця заборонили. Дозвіл надали знову лише в 2018 році.
- Серед інших видів Bigeye Tuna та Yellowfin Tuna, блакитного тунця вважають найсмачнішим.
- Риба має високу жирність, але водночас містить мало вуглеводів.
- Вага тунця може становити 500 кілограмів, середня переважно – від 140 до 160 кілограмів.