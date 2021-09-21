Egersund Seafood – норвежская фирма, которая поставляет рыбу в Киев с 1996 года. Почему рыба такая дорогая, нам рассказали работники магазина.
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Весит почти 200 килограммов
Bluefin tuna или голубой тунец в магазине Egersund Seafood в Киеве стоит 1600 гривен за килограмм. На фото видно одну рыбу на витрине ценой 313 500. Соответственно одна тушка весит более 195 килограммов.
В Киеве продают тунец за более 300 тысяч / Фото 24 канала
Продавщица магазина рассказала, что целым тунца не покупал еще никто. Рыбу делят на части, и потом продают. Поэтому, вполне вероятно, что половину тунца кто мог купить.
Почему тунец Bluefin tuna такой дорогой?
- Bluefin tuna – дикий голубой тунец, которого компания Egersund Seafood вылавливает в норвежских водах.
- Рыба на грани исчезновения, поэтому в далеком 1973 году вылавливание тунца запретили. Разрешение предоставили снова лишь в 2018 году.
- Среди других видов Bigeye Tuna и Yellowfin Tuna, голубого тунца считают самым вкусным.
- Рыба обладает высокой жирностью, но в то же время содержит мало углеводов.
- Вес тунца может составлять 500 килограммов, средний преимущественно – от 140 до 160 килограммов.