Одна суцільна автотроща: відео зі скутої ожеледицею Бориспільської траси
Джерело:24 канал
Сильна ожеледиця напередодні Нового року скувала вулиці Києва. Так, 31 грудня на Бориспільській трасі зіткнулися десятки автівок.
Яка ситуація на дорогах у Києві
Зранку автомобілі ледве пересувалися слизькою дорогою. Очевидці розповіли про велику кількість пошкоджених автомобілів.
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Не порахувати скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу. Реально скільки тут? 50 автівок?
– мовиться у повідомленні телеграм-каналу "Оперативний".
Дивіться відео з Бориспільської траси:
Схожа ситуація й на Одеській трасі. Неподалік селища Глеваха зіткнулися 4 автомобілі, пише телеграм-канал "dtp.kiev.ua". Два з них сильно постраждали. На місце події виїхали медики, а на допомогу постраждалим поспішили й очевидці.
Для проїзду транспорту відкрита лише ліва смуга. Через сильний туман видимість обмежена. Очевидці радять не поспішати, аби також не потрапити у ДТП.
Аварія на Одеській трасі у Києві: дивіться відео
Українців попередили про погіршення погоди
На 31 грудня ДСНС оголосила I рівень небезпечності, жовтий. На дорогах України прогнозують ожеледицю, а у східних та західних областях туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів.
Рятувальники наголосили, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з патрульною поліцією Києва, аби дізнатися більше про ситуацію на дорогах, кількість ДТП та постраждалих.