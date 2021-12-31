Одна суцільна автотроща: відео зі скутої ожеледицею Бориспільської траси

Сильна ожеледиця напередодні Нового року скувала вулиці Києва. Так, 31 грудня на Бориспільській трасі зіткнулися десятки автівок.

Яка ситуація на дорогах у Києві

Зранку автомобілі ледве пересувалися слизькою дорогою. Очевидці розповіли про велику кількість пошкоджених автомобілів.

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Не порахувати скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу. Реально скільки тут? 50 автівок?

– мовиться у повідомленні телеграм-каналу "Оперативний".

Дивіться відео з Бориспільської траси:

Схожа ситуація й на Одеській трасі. Неподалік селища Глеваха зіткнулися 4 автомобілі, пише телеграм-канал "dtp.kiev.ua". Два з них сильно постраждали. На місце події виїхали медики, а на допомогу постраждалим поспішили й очевидці.

Для проїзду транспорту відкрита лише ліва смуга. Через сильний туман видимість обмежена. Очевидці радять не поспішати, аби також не потрапити у ДТП.

Аварія на Одеській трасі у Києві: дивіться відео

Українців попередили про погіршення погоди

На 31 грудня ДСНС оголосила I рівень небезпечності, жовтий. На дорогах України прогнозують ожеледицю, а у східних та західних областях туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів.

Рятувальники наголосили, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з патрульною поліцією Києва, аби дізнатися більше про ситуацію на дорогах, кількість ДТП та постраждалих.