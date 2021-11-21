Пам'ятна хода, фільми та виставка: як у Києві відзначатимуть День Гідності та Свободи

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. До цього свята в Києві пройде низка заходів з ушанування пам'яті учасників Революції Гідності

В екуменічному храмі Архистратига Михаїла та українських новомучеників о 10 ранку розпочалася спільна молитва за Україну. До неї долучилися представники Національного музею Революції гідності, громадських організацій, родичі героїв Небесної Сотні та всі небайдужі громадяни.

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План заходів у столиці

Після молитви українські високопосадовці покладуть квіти на Алеї Героїв Небесної Сотні у пам'ять про загиблих під час подій Революції Гідності. Таке вшанування полеглих відбуватиметься і в інших містах країни – біля пам'ятників та могил загиблих.

Протягом дня на Майдані Незалежності транслюватимуть фільм з кадрами Революції гідності, які зняли журналісти hromadske. Показ стрічки відбуватиметься під пісню гурту DakhDaughters, яку записали спеціально для фільму на вірш Юрія Іздрика.

Довкола Монумента Незалежності увесь день буде відкритою вулична виставка "Мальована історія Майдану". Її створили на основі графічного роману свідка подій Революції гідності Олександра Ком'яхова "ТАТО".

У Будинку профспілок запланована презентація трисерійного документального фільму "Як домовлявся Майдан". Основною ідеєю стрічки є наголошення на важливості культури домовляння в розбудові української нації на прикладі демонстрації їх між політиками, активістами та громадянами під час Революції Гідності.

О 17:00 на Майдані Незалежності розпочнуться пам'ятна хода та панахида за загиблими героями Небесної Сотні. О 18:00 пройде всеукраїнська акція "Вільні творять майбутнє", який організували студенти з 17 міст України для вшанування молоді та студентства, які були учасниками Революції гідності.

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