Під Борисполем легковик врізався у бензовоз і спалахнув: жахливі кадри з місця автотрощі

На Бориспільському шосе водій легковика Ford на швидкості врізався у бензовоз, що їхав попереду. В результаті автівка спалахнула. Це сталося 22 листопада.

За даними правоохоронців, водій та пасажир легковика постраждали, їх госпіталізували в лікарню. Рух в напрямку Борисполя ускладнений.

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Небайдужі водії витягли потерпілих із машини, що палала / Фото dtp.kiev.ua



Після зіткнення та пожежі від авто лишилася купа брухту / Фото Magnolia TV

Потерпілих врятували небайдужі

Після зіткнення у понівеченому Ford загорівся моторний відсік, пише телеграм-канал dtp.kiev.ua. Однак, на щастя, небайдужі водії, які проїжджали повз, швидко зорієнтувалися та витягли із салона обох потерпілих. Крім того, люди загасили пожежу навіть до прибуття рятувальників.



Водій легковика не впорався з керуванням і врізався в бензовоз, що їхав попереду / Фото Magnolia TV



Наслідки автотрощі на Бориспільському шосе / Фото Magnolia TV

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На Київщині сталася масштабна автотроща з двома фурами. Водій однієї з них врізався у ваговоз, який заправлявся, і травмував іншого шофера. Чоловіка госпіталізували з відкритими переломами ніг. Інцидент трапився на заправці "Фактор" у селі Іванків 18 листопада.

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Дорожньо-транспортна пригода з пожежею на Бориспільській трасі: водій автомобіля Ford, у напрямку до міста Бориспіль, не впорався з керуванням та врізався у бензовоз.

Моторний відсік автомобіля спалахнув, постраждалих пасажира та водія витягли свідки. Їм же вдалося загасити вогонь до прибуття рятувальників.

Величезна подяка людям, завдяки рішучим діям яких вдалося врятувати два життя. Намагайтеся не випробовувати всіх максимальних швидкісних можливостей автомобіля, навіть якщо у вас Ford.