З піснями і хороводом: у Києві помітили цікавий весільний кортеж

На Троєщині люди організували весільний кортеж біля житлового будинку. Там зібрались люди, які утворили велике коло і співали посеред вулиці.

У мережі кажуть, що весілля організували на Бальзака, 68. У мережі опублікували відео події 9 вересня.

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Танцюють посеред вулиці

На записі видно весільний кортеж у понад 20 автівок. У дворі люди співають і танцюють, утворивши коло. Гостей, що водять хороводи є кілька десятків.

Поблизу також багато людей, які спостерігають за подією. Ймовірно, вони жителі будинку, поблизу якого відбувається дійство.

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У той самий день помітили весільний кортеж з вантажівками. Вони були прикрашені кульками та стрічками.

На вантажівках також були великі плакати з написами "наречений" і "наречена". Водії, що проїжджали повз, сигналили, вітаючи молоду пару. Ймовірно, це те саме весілля.

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