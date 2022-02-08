Подобається не всім: у мережі нагадали, який вигляд матиме станція метро "Львівська брама"

У столиці планують добудувати станцію метро "Львівська брама" до 2025 року. Проєкт створили понад 10 років тому.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на проєктування добудови станції та будівництва входу між станціями метро "Золоті ворота" та Лук'янівська. В описі закупівлі мовиться, що передбачають будівництво станційного комплексу "Львівська брама" зі спорудженням входу.

До теми У Києві нарешті планують добудувати станцію метро "Львівська брама"

На якому етапі проєкт

Наразі планують лише проєктні роботи, які завершать до 10 серпня 2023 року. Їхня вартість становитиме майже 73,5 мільйона гривень.

Відповідно до проєктної документації, створять один вхід та вихід зі станції. Його розташують біля вулиці Січових Стрільців, Кудрявського узвозу та вулиці Кудрявської. Щодо другого входу, то він може з'явитися лише в перспективі.



Проєкт станції зсередини / Фото фейсбук-сторінки "Транспорту Києва"

Що буде на станції

У "Львівській брамі" побудують 2 ескалаторних тунелі з проміжним вестибюлем. Крім цього, буде високошвидкісний мобільний інтернет, приміщення для зберігання велосипедів.

Наразі лишають затверджений варіант оформлення станції, який створили понад 10 років тому архітектори Гневішев, Целіковська та Альошкін.

Станцію не можуть добудувати з минулого століття

"Львівську браму" почали будувати ще у 1991 році. Через брак коштів 1996 році роботу заморозили. Опісля її неодноразово намагалися добудувати на зеленій гілці метро.

Текст публікації "Транспорту Києва"

Підземка замовила повну розробку інженерного проєкту на добудову станції. Згідно з документацією, поки що планується побудувати лише один вхід та вихід зі станції, який розташують в районі вул. Січових Стрільців, Кудрявського узвозу та вул. Кудрявської. Розробників проєкту попросили також передбачити можливість будівництва другого входу, але тільки в перспективі. Раніше виходи зі станції планували побудувати на вул. Бульварно-Кудрявська.