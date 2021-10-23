Погрожував касиру пістолетом: під Києвом озброєний чоловік пограбував магазин

У Київській області озброєний пістолетом чоловік пограбував магазин. Водночас він кілька разів вистрілив у водія вантажівки.

До поліції 23 жовтня звернувся 31-річний чоловік та повідомив, що до магазину зайшов невідомий, який погрожував касиру пістолетом. Згодом зловмисник викрав харчові продукти та втік.

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Водночас до поліції звернувся 33-річний водій вантажівки Isuzu. Він повідомив, що невідомий чоловік розбив бокове скло відповідного автомобіля та декілька разів вистрілив у його бік.

Негайно на місце події виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції. Поліцейські встановили прикмети озброєного правопорушника,

– мовиться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння

Поліцейські затримали зловмисника менше, ніж за годину. Ним виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району. Виявилось, що правопорушник спочатку погрожував зброєю касиру в магазині, а після того здійснив постріли у бік водія.

Зброю вилучили, в результаті інциденту ніхто не постраждав. За інформацією пресслужби поліції, під час медичного огляду встановили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Зловмисника затримали. За фактом правопорушення відкрили кримінальні провадження за статтями щодо розбою та хуліганства Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.