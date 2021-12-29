Поліцейські врятували пенсіонерку, яка дві доби блукала Києвом

Дільничні офіцери поліції випадково зустріли розгублену 76-річну пенсіонерку. Сталося це ввечері 27 грудня на Лісовому масиві.

Поліцейські звернули увагу на те, що літня жінка поводиться дуже розгубленою. Крім того, вона дуже замерзла, оскільки на вулиці був серйозний мінус.

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Дільничні запросили пенсіонерку до машини та почали встановлювати її особу.

Не пам'ятала, де мешкає

Як стверджують поліцейські, жінку вони зустріли на території Лісового масиву у Києві.

Бабуся розповіла їм, що не пам'ятає, де живе.

Аби допомогти пенсіонерці, правоохоронці з'ясували її особу.

Як виявилося, жінка мешкає на Троєщині на проспекті Маяковського. Вона пішла з дому понад дві доби тому, але заблукала та не знайшла дорогу назад. На щастя, пенсіонерка фактично не постраждала та навіть не потребувала медичної допомоги.

Жінку поліцейські відвезли додому, де передали родичам. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

З членами сім'ї літньої жінки поліцейські поспілкувалися окремо та надали поради, як уникнути подібних випадків.

Трагічний випадок під Маріуполем

23 грудня у селищі міського типу Ялта стався надзвичайний інцидент, який закінчився смертю молодого чоловіка. Спортсмен, який мав психічні розлади внаслідок травми, відправився бігати голяка у лютий мороз. Очевидці події викликали патрульних, однак ті лише зняли хлопця на відео та виклали його у соцмережі. Через два дні хлопця знайшли мертвим від переохолодження.