Слід зазначити, що це ж чоловік робив наприкінці листопада. Він і тоді, і 27 грудня акцентував на порушенні правил дорожнього руху.

Минулий випадок У Львові активіст забрав конуси біля управління поліції: їх встановили незаконно

Як конус порушує закон

Мовиться про головне управління поліції Львівщини, яке розташоване на площі Григоренка. У відео, яке оприлюднив чоловік, він показав, що конус поставили на проїжджій частині.

А такі дії є незаконними, бо порушують правила дорожнього руху. Мовиться паро заборону встановлення на проїзній частині вулиці будь-яких предметів, що перешкоджають руху чи паркуванню. Штраф за такий проступок становить 340 гривень.

Львів'янин забирає конус з-під поліції: дивіться відео

Зайшов поговорити з черговими

Коли Літинський зайшов до Управління, передусім попередив правоохоронців, що веде відеофіксацію. Він запитав у чергових, чи їхній це конус.

Вони відповіли, що не їхній та не знають, хто його встановив. Тому львів'янин забрав предмет і сказав, що буде шукати власника.

Що було минулого разу

23 листопада він таким чином забрав не 1 конус, а одразу 3. Тоді поліцейські теж заперечували, що ці конуси належать їм. Проте в кожному з цих предметів була абревіатура ГУНП і саме вона вказувала на зворотне.

Чоловік написав заяву в поліції, щоб встановити власників конусів. Він надіявся отримати від власника 19% вартості знахідки, відповідно до чинного законодавства. Проте з ним так ніхто й не зв'язався, щоб забрати предмети.

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Читайте повний текст допису Святослава Літинського:

Знову знайшов біля ГУНП фішечку, перепитав – не їхні.

Знову напишу в поліцію, щоб знати кому віддати.