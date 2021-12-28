Следует отметить, что это же мужчина делал в конце ноября. Он и тогда, и 27 декабря акцентировал на нарушении правил дорожного движения.

Прошлый случай Во Львове активист забрал конусы возле управления полиции: их установили незаконно

Как конус нарушает закон

Речь идет о главном управлении полиции Львовщины, которое расположено на площади Григоренко. В видео, которое обнародовал мужчина, он показал, что конус поставили на проезжей части.

А такие действия являются незаконными, потому что нарушают правила дорожного движения. Речь идет о запрете установки на проезжей части улицы любых предметов, препятствующих движению или парковке. Штраф за такой проступок составляет 340 гривен.

Львовянин забирает конус из-под полиции: смотрите видео

Зашел поговорить с дежурными

Когда Литинский зашел в управление, прежде всего предупредил правоохранителей, что ведет видеофиксацию. Он спросил у дежурных, их ли это конус.

Они ответили, что не их и не знают, кто его установил. Поэтому львовянин забрал предмет и сказал, что будет искать владельца.

Что было в прошлый раз

23 ноября он таким образом забрал не 1 конус, а сразу 3. Тогда полицейские тоже отрицали, что эти конусы принадлежат им. Однако в каждом из этих предметов была аббревиатура ГУНП и именно она указывала на обратное.

Мужчина написал заявление в полицию, чтобы установить владельцев конусов. Он надеялся получить от владельца 19% стоимости находки, в соответствии с действующим законодательством. Однако с ним так никто и не связался, чтобы забрать предметы.

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Читайте полный текст сообщения Святослава Литинского:

Снова нашел возле ГУНП фишечку, переспросил – не их.

Снова напишу в полицию, чтобы знать кому отдать.