Повітряна тривога: у Києві лунає сирена

У Києві оголосили повітряну тривогу. У столиці знову лунає сирена.

Мешканцям столиці рекомендують спуститися в укриття. Це вже не перша тривога за сьогодні, інформує 24 канал.

Зверніть увагу У Києві оголосили повітряну тривогу

Нагадуємо, що всі станції метрополітену під час тривоги доступні як укриття у будь-який час доби. Карту укриттів Києва ви можете переглянути за посиланням.

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