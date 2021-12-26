Пожежа на пилорамі під Києвом: рятувальники приборкали вогонь
26 грудня 2021 , 21:25
Джерело:ДСНС
Удень 26 грудня під Києвом на пилорамі спалахнула пожежа. Після понад 6 годин боротьби з вогнем, рятувальники таки змогли погасити пожежу.
Вогонь спалахнув на пилорамі в селі Мартусівка. Площа займання становила понад 1 000 квадратних метрів.
Нагадаємо Під Києвом спалахнула пилорама: горить понад тисяча квадратних метрів
Жертв, на щастя, немає
До ліквідації пожежі залучили понад 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Близько 16:10 вогонь вдалося локалізувати. Однак повністю погасити вдалося лише близько 20:00.
Пожежу на пилорамі гасили понад 6 годин / Фото ДСНС
Рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на складах готової продукції пилорами. На щастя постраждалих та жертв немає.
Ліквідація пожежі на пилорамі під Києвом: дивіться відео
Що відомо про пожежу на пилорамі
- Про займання рятувальникам повідомили близько 13:36 26 грудня;
- До ліквідації вогню залучили рятувальні бригади з Борисполя, Броварів, Пролісок та членів місцевих пожежних охорон.
- Від ДСНС залучили 30 осіб та 7 одиниць техніки.