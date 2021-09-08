На Позняках у Києві пілот самоката покарав нахабного водія, який їхав тротуаром

Досить серйозний конфлікт стався на київських Позняках, де чоловік на орендованому самокаті заблокував рух білому Audi. Легковик рухався пішохідною зоною та намагався об'їхати в такий спосіб величезний затор.

Власник машини на появу перешкоди відреагував вкрай неадекватно – почав розповідати про те, що його мають пропустити. При цьому нападав на самокатника й пасажир автівки, який також не вбачав нічого поганого у їзді тротуаром.

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Чоловіки апелювали до опонента, що він сам не пересувається велодоріжкою чи проїзною частиною, що також є порушенням ПДР.

Поліції сказав, що поламався

Учасники конфлікту довго сперечалися між собою та пропонували один одному викликати поліцію.

Втім, самокатник не відступив та не дав нахабному водію проїхати.

Згодом на місце інциденту прибули патрульні.

Як тільки правоохоронці спитали у водія, що сталося, той одразу змінив манеру спілкування. Чоловік нахабно заявив, що виїхав на тротуар та проїхав ним кількасот метрів, оскільки його машина "зламалася". При цьому патрульні кілька разів спіймали автомобіліста на брехні.

Чим саме закінчився інцидент, невідомо. Скоріш за все, патрульні склали щодо водія постанову за проїзд тротуаром. Згідно з Адміністративним кодексом, таке порушення карається штрафом від 255 до 340 гривень.

Дивіться відео боротьби самокатника з водієм, який їхав тротуаром: