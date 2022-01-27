На Позняках у Києві жінка намагалася стрибнути з висоти разом з маленьким сином

Завдяки поліцейським та рятувальникам ДСНС 32-річна уродженка Кропивницького та її маленький син залишилися живі. Жінка погрожувала закінчити життя самогубством разом з дитиною ввечері 26 січня.

Про інцидент поліцейські дізналися від матері жительки столиці. Жінка повідомила, що її донька зачинилася у квартирі в Дарницькому районі столиці та погрожує вкоротити віку як собі, так і хлопчику.

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На місце події одразу ж вирушили надзвичайники, правоохоронці та медики швидкої.

Рятувальники заштовхували всередину, а поліцейські – тягнули до квартири



32-річну жінку можуть ув'язнити на довічне / Фото поліції Києва

До того моменту, коли жінку з дитиною врятували, правоохоронці цілу годину вели з нею перемовини.

У цей час рятувальники готувалися до спуску з балкона з квартири вище.

Коли надзвичайники були готові, вони повідомили про це своїм колегам та правоохоронцям, що чекали біля квартири.

Бійці ДСНС вибили двері житла та разом з поліцією увірвалися всередину.

У момент "штурму" квартири жінка намагалася залізти на підвіконня та стрибнути, однак надзвичайники відштовхували її зверху. Поліцейські ж швидко добігли до балкона та затягнули її всередину.

Ювенальні поліцейські завели 3-річного хлопчика до житла, зігріли його та заспокоїли. Дитину показали медикам, які після огляду передали його бабусі.

32-річну жінку затримали. Їй інкримінують замах на умисне вбивство малолітнього хлопчика. Якщо суд визнає жінку винною у скоєнні злочину, їй загрожує до 15 років ув'язнення або навіть довічне позбавлення волі.

Дивіться відео порятунку жінки та дитини на Позняках: